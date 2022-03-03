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    Вудкрофт: Дали СКА много возможностей, а с такой командой нельзя этого допускать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Минск СКА КХЛ
    Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал разгромное поражение от СКА (8:3) в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    Крэйг Вудкрофт
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    Крэйг Вудкрофт

    «Мы хорошо провели первый период, но растратили все преимущество во втором. Не сделали то, что должны были.

    Было много удалений, много потерь, дали СКА много возможностей, а с такой командой нельзя этого допускать. Мы знаем, что СКА свои шансы использует.

    В третьем периоде вернулись в игру, начали выполнять тренерскую установку. В плей-офф не важен счет — 3:2 или 8:3, здесь важен результат.

    Сегодня мы выиграли третий период и первый, нужно подтянуть второй. Мы сами себе сегодня испортили игру этим вторым периодом.

    Думаю, было много ненужных удалений, плохая дисциплина, плохая работа с шайбой, много потерь. Игроки где-то чувствовали себя закрепощенными и неуверенными в себе», — приводит слова Вудкрофта сайт СКА.

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