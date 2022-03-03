«Металлург» забросил 6 шайб «Барысу»

Игроки «Металлурга» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отметились Андрей Чибисов (дубль), Григорий Дронов, Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри.
У гостей голы в активе Якоба Лильи и Якоба Берглунда.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Второй матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Голы: Лилья — 2 (бол., Михайлис, Валк), 1:16 — 0:1. Чибисов — 1, 5:27 — 1:1. Дронов — 1 (Неколенко, Никонцев), 15:27 — 2:1. Чибисов — 2 (бол., Яковлев, Лайпсик), 21:56 — 3:1. Майе — 1 (бол., Хультстрем), 30:06 — 4:1. Лайпсик — 1 (Майе, Коробкин), 32:56 — 5:1. Карри — 1 (Кошелев, Лайпсик), 45:41 — 6:1. Берглунд — 1 (бол., Морроу, Вей), 57:04 — 6:2Вратари: Кошечкин — Ортио (Бояркин, 40:00)Штраф: 8 — 8Броски: 35 (16+10+9) — 32 (13+7+12)
Счет в серии сравнялся. Теперь у команд ничья 1:1. Ответная игра состоится 5 марта в Нур-Султане.