Рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ

Рижскоеобъявило о выходе из состава клубов-участников КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте латвийской команды

«Решение "Динамо" покинуть КХЛ является выражением позиции руководства клуба. Учитывая международную обстановку, мы не видим никакой возможности сотрудничать с КХЛ», — сказал председатель совета директоров рижского клуба Юрис Савицкис.

Команда была основана в 2008 году, тогда же она стала выступать в КХЛ.

В текущем сезоне рижане провели 45 матчей и набрали 37 очков. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата команда занимала последнее, 12-е место в таблице Западной конференции.