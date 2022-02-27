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    Рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Вокруг хоккея КХЛ Динамо Рига
    Рижское «Динамо» объявило о выходе из состава клубов-участников КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте латвийской команды

    «Динамо» Рига
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    «Динамо» Рига

    «Решение "Динамо" покинуть КХЛ является выражением позиции руководства клуба. Учитывая международную обстановку, мы не видим никакой возможности сотрудничать с КХЛ», — сказал председатель совета директоров рижского клуба Юрис Савицкис.

    Команда была основана в 2008 году, тогда же она стала выступать в КХЛ.

    В текущем сезоне рижане провели 45 матчей и набрали 37 очков. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата команда занимала последнее, 12-е место в таблице Западной конференции.

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