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    «Бостон» победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Бостон Брюинз Колорадо Эвеланш
    «Бостон» на своем льду разгромил «Колорадо» со счетом 5:1 в матче регулярного сезона НХЛ.

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    Дубль у хозяев сделал форвард Давид Пастрняк. Нападающий Тэйлор Холл записал на свой счет 3 голевые передачи.

    Кроме Пастрняка у «Бостона» забивали Патрис Берженон, Джейк Дебраск и Чарли Койл.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Колорадо» — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
    Голы: Пастрняк — 26 (Бержерон, Макэвой), 17:30 — 1:0. Бержерон — 14 (Холл, Грызлик), 28:01 — 2:0. Маккиннон — 12 (бол., Рантанен, Макар), 32:58 — 2:1. Пастрняк — 27 (Холл, Карло), 34:35 — 3:1. Дебраск — 8 (Лазар, Макэвой), 35:42 — 4:1. Койл — 12 (бол., Пастрняк, Холл), 44:04 — 5:1Вратари: Суэймен — КемперШтраф: 8 — 6Броски: 45 (21+15+9) — 29 (9+11+9)

    «Колорадо» является лидером Запада с 76 очками на счету. «Бостон» имеет 62 очка и занимает 8 позицию на Востоке.

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