Малкин покинул ковид-протокол НХЛ

Главный тренер «Питтсбурга»рассказал, что форвардпокинул ковид-протокол.

«Как я понимаю, Джино сегодня сдал тест, и он оказался отрицательным. Жду подтверждения этой информации, но если Джино действительно вышел из ковид-протокола, то сможет сыграть в воскресенье против Нью-Джерси», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

В понедельник, 7 февраля, появилась информация, что 35-летний россиянин сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, Малкин пропустил большую часть этого сезона из-за травмы. На его счету только 12 матчей и 13 (5+8) очков.