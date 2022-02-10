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    Малкин покинул ковид-протокол НХЛ

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    Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, что форвард Евгений Малкин покинул ковид-протокол.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    «Как я понимаю, Джино сегодня сдал тест, и он оказался отрицательным. Жду подтверждения этой информации, но если Джино действительно вышел из ковид-протокола, то сможет сыграть в воскресенье против Нью-Джерси», — цитирует Салливана пресс-служба НХЛ.

    В понедельник, 7 февраля, появилась информация, что 35-летний россиянин сдал положительный тест на коронавирус.

    Напомним, Малкин пропустил большую часть этого сезона из-за травмы. На его счету только 12 матчей и 13 (5+8) очков.

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