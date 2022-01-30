ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олимпиада в Пекине стартует 4 февраляГлавный турнир зимы. Где смотреть Олимпиаду в Пекине?
  • 23:58
    • Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
  • 22:15
    • «Барселона» объявила о переходе Адамы Траоре
  • 20:58
    • Камерун выиграл у Гамбии и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 19:20
    • Экс-тренера «Легии» назначат главным тренером сборной Польши
  • 13:12
    • Барти стала чемпионкой Australian Open
    Все новости спорта

    «Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес» в овертайме

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Филадельфия Флайерз Лос-Анджелес Кингз
    «Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграли «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.

    «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Филадельфия»

    Дублем в составе хозяев отметился нападающий Кэм Аткинсон, еще один гол на счету форварда Джеральда Мэйхью. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Скотт Лотон.

    За «Кингз» дважды отличился нападающий Виктор Арвидссон, еще один гол на свой счет записал форвард Анже Копитар.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Мэйю — 3 (Ристолайнен, Фрост), 9:33 — 1:0. Аткинсон — 16 (Жиру), 29:24 — 2:0. Арвидссон — 11 (Дурзи, Дано), 35:15 — 2:1. Аткинсон — 17 (мен.), 49:06 — 3:1. Арвидссон — 12 (бол., Калиев, Дурзи), 49:51 — 3:2. Копитар — 14 (Мур, Даути), 59:22 — 3:3. Лотон — 7 (Аткинсон, Проворов), 62:22 — 4:3Вратари: Харт — Куик (57:36 — 59:22)Броски: 36 (7+14+13+2) — 40 (11+12+17+0)Штраф: 6 — 4

    «Филадельфия» набрала 36 очков в 44 встречах и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 51 очком после 45 игр идет на 7-й строчке на Западе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев разгромно обыграет Надаля в финале Australian Open?
  • Надаль — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Марокко одолеет «фараонов»
  • Египет — Марокко. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Канада и США не порадуют забитыми голами?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Надаль — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Египет — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Порту — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Даллас — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие