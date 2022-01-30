«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес» в овертайме

на своей площадке обыграли(4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.

Дублем в составе хозяев отметился нападающий Кэм Аткинсон, еще один гол на счету форварда Джеральда Мэйхью. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Скотт Лотон.

За «Кингз» дважды отличился нападающий Виктор Арвидссон, еще один гол на свой счет записал форвард Анже Копитар.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) Голы: Мэйю — 3 (Ристолайнен, Фрост), 9:33 — 1:0. Аткинсон — 16 (Жиру), 29:24 — 2:0. Арвидссон — 11 (Дурзи, Дано), 35:15 — 2:1. Аткинсон — 17 (мен.), 49:06 — 3:1. Арвидссон — 12 (бол., Калиев, Дурзи), 49:51 — 3:2. Копитар — 14 (Мур, Даути), 59:22 — 3:3. Лотон — 7 (Аткинсон, Проворов), 62:22 — 4:3Вратари: Харт — Куик (57:36 — 59:22)Броски: 36 (7+14+13+2) — 40 (11+12+17+0)Штраф: 6 — 4

«Филадельфия» набрала 36 очков в 44 встречах и занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 51 очком после 45 игр идет на 7-й строчке на Западе.