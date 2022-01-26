Драйзайтль обошел Овечкина в гонке бомбардиров сезона НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В этой встрече немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу, набрав 59-е очко в текущем сезоне. Это позволило ему обогнать российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на один балл и возглавить бомбардирскую гонку.

У нападающего «Флориды» Джонатана Юбердо также 58 (16+42) очков в 43 встречах.

В гонке снайперов Драйзайтль сравнялся с Овечкиным — у обоих форвардов по 29 шайб. Леон и Александр делят 2-3 места, а лидером остается Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 30 голов в 43 встречах.