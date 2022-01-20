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    Яшин: Овечкин — главный фаворит на «Харт Трофи» в этом году

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Чемпион мира Алексей Яшин считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин будет главным претендентом на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Овечкин возглавляет списки бомбардиров и снайперов текущей «регулярки», набрав в 40 матчах 55 (27+28) очков. Российский форвард еще на одну шайбу приблизился к третьему месту в списке лучших снайперов в истории лиги. Сейчас третьим идет Яромир Ягр, на счету которого 766 шайб. Второе место у Горди Хоу (801), а первое — у Уэйн Гретцки (894).

    «В первую очередь хочу поздравить Сашу с фантастическим сезоном, который он проводит. Сейчас он в отличной форме.

    В этом году он точно фаворит на "Харт Трофи" наряду со своими конкурентами. Я думаю, что он способен забрать приз лучшему игроку сезона наряду с "Морис Ришар Трофи".

    Основным преимуществом Саши, [отличающим его] от Макдэвида и остальных, является его нынешняя форма, его настрой, сыгранности с партнерами, в "Вашингтоне" его очень хорошо понимают», — приводит слова Яшина «РБК-Спорт».

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