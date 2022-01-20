Яшин: Овечкин — главный фаворит на «Харт Трофи» в этом году

Чемпион мирасчитает, что капитан «Вашингтона»будет главным претендентом на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин возглавляет списки бомбардиров и снайперов текущей «регулярки», набрав в 40 матчах 55 (27+28) очков. Российский форвард еще на одну шайбу приблизился к третьему месту в списке лучших снайперов в истории лиги. Сейчас третьим идет Яромир Ягр, на счету которого 766 шайб. Второе место у Горди Хоу (801), а первое — у Уэйн Гретцки (894).

«В первую очередь хочу поздравить Сашу с фантастическим сезоном, который он проводит. Сейчас он в отличной форме.

В этом году он точно фаворит на "Харт Трофи" наряду со своими конкурентами. Я думаю, что он способен забрать приз лучшему игроку сезона наряду с "Морис Ришар Трофи".

Основным преимуществом Саши, [отличающим его] от Макдэвида и остальных, является его нынешняя форма, его настрой, сыгранности с партнерами, в "Вашингтоне" его очень хорошо понимают», — приводит слова Яшина «РБК-Спорт».