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    «Сибирь» в овертайме одержала победу над «Нефтехимиком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Нефтехимик
    Новосибирская «Сибирь» на домашней арене принимала «Нефтехимик». Матч закончился со счётом 3:2 после овертайма.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 19-й минуте гости повели в счёте благодаря голу Евгения Митякина. На 28-й Александр Шаров сравнял счёт, на 55-й Егор Аланов вывел хозяев вперёд, а на 57-й Вячеслав Лещенко вновь сделал счёт равным. В овертайму победу хозяевам принёс гол Егора Аланова, оформившего дубль.

    Обе команды провели по 44 матча в текущем сезоне. «Сибирь» располагается на шестой месте в таблице Восточной конференции, набрав 52 очка, «Нефтехимик» идёт строчкой ниже, имея 45 баллов.

    КХЛ
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Митякин — 8 (Порядин), 18:25 — 0:1. Шаров — 12 (Шенфельд, Шор), 27:02 — 1:1. Аланов — 1 (Ли, Морозов), 54:19 — 2:1. Лещенко — 9 (Гиматов), 56:36 — 2:2. Йокипакка — 3 (Литовченко), 62:57 — 3:2Вратари: Сятери — ТуохимааШтраф: 10 — 6Броски: 24 (8+4+10+2) — 32 (14+9+9+0)Судьи: Букин, Соин
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