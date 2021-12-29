«Сибирь» в овертайме одержала победу над «Нефтехимиком»

Новосибирскаяна домашней арене принимала. Матч закончился со счётом 3:2 после овертайма.

На 19-й минуте гости повели в счёте благодаря голу Евгения Митякина. На 28-й Александр Шаров сравнял счёт, на 55-й Егор Аланов вывел хозяев вперёд, а на 57-й Вячеслав Лещенко вновь сделал счёт равным. В овертайму победу хозяевам принёс гол Егора Аланова, оформившего дубль.

Обе команды провели по 44 матча в текущем сезоне. «Сибирь» располагается на шестой месте в таблице Восточной конференции, набрав 52 очка, «Нефтехимик» идёт строчкой ниже, имея 45 баллов.