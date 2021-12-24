Минское «Динамо» на выезде победило «Куньлунь»

Игроки минского «Динамо» Фото: globallookpress.com
У победителей отличились Тайлер Граовац, Игорь Мартынов, Марио Кемпе, Тэйлор Бек и Роман Горбунов. Граовац оформил дубль.
По шайбе у китайского коллектива оформили Тайлер Вон, Райан Спроул, Спенсер Фу и Брэндон Ип.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)
Голы: Граовац — 9 (бол., Мосалев, Усов), 9:01 — 0:1. Вонг — 13 (бол., Йип, Спроул), 16:28 — 1:1. Спроул — 5 (Абрамов, Кейн), 18:33 — 2:1. Мартынов — 1 (Воронин), 24:09 — 2:2. С. Фу — 14 (П. Фу), 24:36 — 3:2. Кемпе — 6 (мен., Воронин, Сапего), 35:48 — 3:3. Йип — 12 (бол., Вонг, С. Фу), 36:42 — 4:3. Граовац — 10 (Теденбю, Еременко), 45:13 — 4:4. Бек — 7 (бол., Альмквист), 54:28 — 4:5. Горбунов — 7 (п.в., Крейчик, Воронин), 58:28 — 4:6Нереализованный буллит: Стремвалль (Динамо), 14:20 (Вратарь)Вратари: О`Брайен (58:03 — 58:28, 59:22 — 59:50) — КолосовШтраф: 12 — 12Броски: 28 (13+12+3) — 39 (14+18+7)
Набрав 48 очков, «Динамо» поднялось на 7 место в Западной конференции. «Куньлунь» с 24 очками замыкает таблицу Востока.