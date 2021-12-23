«Торпедо» уверенно переиграл «Куньлунь» на выезде

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
По шайбе в составе «Торпедо» забросили Дамир Жафяров, Михаил Орлов, Энди Миле и Сергей Гончарук.
«Торпедо» с 46 очками идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции. У «Куньлуня» 24 очка и последнее, 12-е, место на Востоке.
КХЛ
«Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Жафяров — 16 (Агостино), 23:45 — 0:1. Орлов — 2 (Жафяров, Чехович), 32:46 — 0:2. Миле — 12 (Мартынов), 39:25 — 0:3. Гончарук — 3 (Тянулин), 57:45 — 0:4Нереализованный буллит: Рич (Куньлунь), 30:14 (Вратарь)Вратари: Смит — МурыгинШтраф: 8 — 2Броски: 16 (2+10+4) — 53 (21+11+21)Судьи: Прокуратов, Спирин