ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россияне выиграли золото ОИ-2018Праздника не будет. НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекин
  • 21:56
    • «Динамо» отгрузило семь шайб «Автомобилисту»,
  • 20:44
    • Газизов: «Уфа» останется в РПЛ
  • 19:50
    • Нападающий «Зенита» Азмун интересен «Ньюкаслу»
  • 19:20
    • «Трактор» дома разгромил «Северсталь»
  • 19:16
    • «Дженоа» начал переговоры с «Аталантой» по поводу Миранчука
    Все новости спорта

    «Торпедо» уверенно переиграл «Куньлунь» на выезде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Торпедо
    «Торпедо» одержал уверенную победу над «Куньлунём» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 0:4 в пользу гостей.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    По шайбе в составе «Торпедо» забросили Дамир Жафяров, Михаил Орлов, Энди Миле и Сергей Гончарук.

    «Торпедо» с 46 очками идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции. У «Куньлуня» 24 очка и последнее, 12-е, место на Востоке.

    КХЛ
    «Куньлунь» (Пекин) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
    Голы: Жафяров — 16 (Агостино), 23:45 — 0:1. Орлов — 2 (Жафяров, Чехович), 32:46 — 0:2. Миле — 12 (Мартынов), 39:25 — 0:3. Гончарук — 3 (Тянулин), 57:45 — 0:4Нереализованный буллит: Рич (Куньлунь), 30:14 (Вратарь)Вратари: Смит — МурыгинШтраф: 8 — 2Броски: 16 (2+10+4) — 53 (21+11+21)Судьи: Прокуратов, Спирин
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится «О Класико» в Кубке Португалии?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Справятся ли «Лейкерс» с «Сан-Антонио»?
  • «Лейкерс» — «Сан-Антонио». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выиграет ли «Милуоки» без Янниса у «Далласа»?
  • «Даллас» — «Милуоки». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  3.30
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Визела — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спарта — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие