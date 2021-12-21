Квартальнов: Здорово так стартовать после перерыва

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу над(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы провели хорошую игру — и начало хорошее, и в большинстве наконец-то удалось забить. Здорово так стартовать после перерыва, когда кто-то потерял игровой тонус, а некоторые были в сборных.

Можно этот матч назвать лучшим в сезоне по количеству моментов? Нет, это хороший матч, но не лучший.

У Пера Линдхольма три передачи в матче, у Стивена Кэмфпера дубль. Ребята, наверное, понимали, что мы работаем на трансферном рынке, рано или поздно это должно было случиться.

Но и команда вся подготовилась, и у нас сегодня вышло два ключевых игрока — Никита Дыняк и Николай Коваленко, раньше было много травмированных в составе.

Мы долго не могли выставить полноценный состав, сегодня было лучше, но еще есть травмированные, ждем их, ждем иностранцев. Сегодня прилетел в Казань Марк Барберио, завтра пройдет медосмотр.

Хорошо, что у нас полный комплект легионеров, есть еще шестой игрок, думаю, многие команды так сделают. Будет дальше полноценно готовиться», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.