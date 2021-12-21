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    «Сочи» в овертайме одолел «Динамо», Точицкий оформил дубль

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Сочи
    Московское «Динамо» потерпел домашнее поражение от «Сочи» (2:3 ОТ) в овртайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    В составе победителей дубль в основное время матча оформил Никита Точицкий, победную шайбу в овертайме забросил Артём Николаев.

    За бело-голубых отличились Богдан Якимов и Дмитрий Рашевский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Якимов — 6 (Игумнов, Клинкхаммер), 1:34 — 1:0. Точицкий — 4, 3:11 — 1:1. Точицкий — 5, 5:54 — 1:2. Рашевский — 18 (О`Делл, Белов), 17:29 — 2:2. Николаев — 8 (Завгородний), 62:40 — 2:3Вратари: Бочаров — ХелльбергБроски: 31 (10+10+11+0) — 22 (8+10+3+1)Штраф: 4 — 6

    В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Динамо» занимает 2-е место, набрав 55 очков в 40 матчах. «Сочи» идет на 10-й строчке: 38 очков после 40 игр..Stat1Match «Динамо М» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

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