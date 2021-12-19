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    Ковальчук: Моя задача в первую очередь — посмотреть ребят в НХЛ

    Хоккей Сборная России Кубок Первого канала Евротур
    Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, как проходит подготовка к Олимпиаде и формирование состава национальной команды.

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Мы ждем десятого января, и там будет все ясно. Есть дедлайн, когда НХЛ обязаны объявить поедут игроки на Олимпиаду или нет. Поэтому мы спокойно ждем эту дату.

    Улетаю обратно в Северную Америку смотреть кандидатов, ну не прямо сейчас. Мы еще соберемся на этой неделе, обсудим результаты кубка первого канала. Каждый предоставит свои видения по каждому хоккеисту, сделаем выводы.

    А что касается начала января, то да. Моя задача в первую очередь посмотреть ребят там. Надеюсь, что Кучеров вернется, Малкин вернется. Поэтому есть, чем заняться, с кем созвониться. Еще раз ребятам донести, что от них будут требовать, чтобы те, кого мы планируем вызвать, были готовы.

    Насколько в поле зрения будет молодежный чемпионат мира? Я думаю, это будет зависеть от их выступления, игры.

    Мы от всего сердца им желаем удачи, я думаю, что МЧМ это такой предновогодний турнир, который в России очень любят, будем смотреть матчи и болеть. Дай бог, чтобы выиграли ребята», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

    Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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