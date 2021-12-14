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    Свечников — в числе игроков «Каролины», попавших в ковид-протокол НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Каролина Харрикейнз НХЛ Миннесота УайлдКоронавирус в спорте
    Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Каролиной» был перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в составе гостей.

    Андрей Свечников
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    Андрей Свечников

    В протокол безопасности COVID-19 попали четверо игроков «Каролины»: нападающие Андрей Свечников, Джордан Стаал, Стивен Лоренц и защитник Иэн Коул, сообщает TSN.

    Ранее в нем оказались хоккеисты «Харрикейнз» Себастьян Ахо и Сет Джарвис.

    В этом году НХЛ и профсоюз игроков НХЛ достигли соглашения с Международной федерацией хоккея об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года.

    Лига сохраняет за собой право отказаться от участия в Олимпиаде, если сочтет ситуацию с распространением коронавируса небезопасной.

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