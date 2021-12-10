«Торпедо» на выезде обыграло минское «Динамо»

В Минске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ в котором местное «Динамо» потерпело поражение от нижегородского «Торпедо» (0:2).

У «Торпедо» шайбы забросили Энди Миэл и Дамир Жафяров. В составе «Динамо» отличился Роман Горбунов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Риге сыграет с местным «Динамо». Минчане дома примут финский «Йокерит». Оба матча пройдут 12 декабря.

КХЛ «Динамо» (Минск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Миле — 10 (бол., Агостино, Тянулин), 37:47 — 0:1. Жафяров — 14 (Марин), 49:25 — 0:2. Горбунов — 4 (бол., Усов, Бенгтссон), 59:52 — 1:2Вратари: Рибар — КочетковШтраф: 10 — 12Броски: 26 (10+9+7) — 22 (2+12+8)Судьи: Белов, Фатеев

«Торпедо» занимает 8-е место в Западной конференции, набрав 41 очко. В активе «Динамо» аналогичное количество очков. Команда из Минска занимает 9-ю позицию.