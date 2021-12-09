НХЛ. «Колорадо» разгромил «Рейнджерс», «Вегас» выиграл у «Далласа»

«Нью-Джерси» — «Филадельфия» 3:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Филадельфия» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Братт — 7 (Хишир, Сиверсон), 25:30 — 1:0. Мерсер — 7 (бол., Смит, Братт), 31:35 — 2:0. Маклеод — 1 (п.в., Хьюз, Шарангович), 59:30 — 3:0Вратари: Блэквуд — Харт (56:31 — 59:30)Штраф: 4 — 6Броски: 27 (11+11+5) — 25 (9+5+11)

«Нью-Джерси» — «Филадельфия»

«Рейнджерс» — «Колорадо» 3:7

«Колорадо» прервал победную серию «Рейнджерс» из семи матчей.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с третьим голом. В 14-ти матчах сезона в активе россиянина 13 (7+6) очков.

У «Рейнджерс» автором одной результативной передачи стал Артемий Панарин, набравший очки в третьей игре подряд. В 25-ти матчах он набрал 31 (9+22) очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Колорадо» — 3:7 (2:1, 0:5, 1:1) Голы: Рантанен — 10 (Кадри, Тэйвз), 4:11 — 0:1. Труба — 6 (Панарин, Ривз), 6:56 — 1:1. Лундквист — 1 (бол., Хытил, Труба), 18:15 — 2:1. Маккиннон — 2 (Ландескуг, Жирар), 24:48 — 2:2. Кадри — 11 (Макар, Ничушкин), 26:11 — 2:3. Ньюхук — 6 (бол., Жирар, Тэйвз), 30:42 — 2:4. О`Коннор — 4 (Кадри, Макдермид), 37:14 — 2:5. О`Коннор — 5, 37:36 — 2:6. Хытил — 3 (Лафренье, Миллер), 51:52 — 3:6. Рантанен — 11 (Э. Джонсон, Обе-Кубель), 53:25 — 3:7Вратари: Гуска — Кемпер (Юханссон, 51:52, Кемпер, 53:25)Штраф: 17 — 27Броски: 30 (9+13+8) — 39 (19+13+7)

«Рейнджерс» — «Колорадо»

«Ванкувер» — «Бостон» 2:1 Б

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин провел на льду рекордные для себя 16 минут. За это время он нанес два броска в створ ворот, сделал один блок-шот и завершил матч с полезностью «0».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Бостон» — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Бесер — 6 (бол., Миллер, Хьюз), 35:01 — 1:0. Бержерон — 9 (бол., Пастрняк, Койл), 44:51 — 1:1Победный буллит: МиллерВратари: Демко — СуэйменШтраф: 8 — 8Броски: 32 (8+8+13+3) — 36 (8+9+16+3)

«Ванкувер» — «Бостон»

«Вегас» — «Даллас» 5:4

«Вегас» прервал победную серию «Далласа» из семи матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Даллас» — 5:4 (0:1, 2:2, 3:1) Голы: Робертсон — 8 (бол., Хинтц, Клингберг), 9:30 — 0:1. Стоун — 2 (Пьетранджело, Хэг), 20:19 — 1:1. Сегин — 7 (бол., Бенн, Сутер), 22:05 — 1:2. Павелски — 8 (бол., Клингберг, Робертсон), 27:42 — 1:3. Маршессо — 11 (Пьетранджело, Карлссон), 36:36 — 2:3. Павелски — 9 (Хинтц, Секера), 48:56 — 2:4. Амадио — 2 (Колесар, Теодор), 49:59 — 3:4. Стоун — 3 (Коглан, Пачиоретти), 54:47 — 4:4. Пачиоретти — 7 (Стоун, Хэг), 55:54 — 5:4Вратари: Ленер (Броссуа, 27:42, 36:33 — 36:36) — Холтби (58:33)Штраф: 6 — 6Броски: 45 (10+22+13) — 23 (5+7+11)