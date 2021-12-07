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    Лямся: С утра чувствовалась уверенность в том, что сможем победить «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Сочи КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:0).

    Томи Лямся
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    Томи Лямся

    «Несмотря на то, что мы играли вчера, с утра чувствовалась уверенность в том, что сможем победить. Ребята в раздевалке были заряженными.

    Хартикайнен хоть и пропускал прошлый матч, но много работал в зале, тренировался.

    Возможно, в начале встречи он был немножко медленным, однако таким хоккеистам нужно как можно больше играть, чтобы форма возвращалась.

    В течение матча он действовал все лучше и лучше. Хотелось бы верить, что эта победа является преодолением кризиса», — цитирует Лямсю пресс-служба КХЛ.

    В последних 8 играх регулярного чемпионата команда Лямси смогла одержать лишь 3 победы и сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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