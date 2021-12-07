Лямся: С утра чувствовалась уверенность в том, что сможем победить «Сочи»

Томи Лямся Фото: globallookpress.com
«Несмотря на то, что мы играли вчера, с утра чувствовалась уверенность в том, что сможем победить. Ребята в раздевалке были заряженными.
Хартикайнен хоть и пропускал прошлый матч, но много работал в зале, тренировался.
Возможно, в начале встречи он был немножко медленным, однако таким хоккеистам нужно как можно больше играть, чтобы форма возвращалась.
В течение матча он действовал все лучше и лучше. Хотелось бы верить, что эта победа является преодолением кризиса», — цитирует Лямсю пресс-служба КХЛ.
В последних 8 играх регулярного чемпионата команда Лямси смогла одержать лишь 3 победы и сейчас занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции.