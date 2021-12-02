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    Воробьев: Грузили «Торпедо», грузили, и в конце забили

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Торпедо КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат встречи с «Торпедо» (3:1) в рамках регулярного сезона КХЛ.

    Илья Воробьёв
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    Илья Воробьёв

    «Рабочая победа в матче, где обе команды бились до конца. Особо хочу отметить вратаря соперника, который здорово сыграл.

    В Нижнем Новгороде всегда сложно играть, мы рады увезти отсюда два очка.

    Мы знали о проблеме "Торпедо" в защитной линии и старались их максимально нагружать. Грузили, грузили, и в конце забили.

    В шоке от эпизода с отменённым офсайдом на 33-й минуте игры. Как в кино: "Были демоны, но они самоликвидировались".

    Есть хорошая передача про судейство, там, наверное, разберут этот момент. Может быть и я не прав. Надо смотреть повтор.

    Разумеется, после пропущенной шайбы было указание отыграться до перерыва. Но если бы всё в хоккее так работало, то это была бы фантастика», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.

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