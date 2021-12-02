Воробьев: Грузили «Торпедо», грузили, и в конце забили

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал результат встречи с(3:1) в рамках регулярного сезона КХЛ.

«Рабочая победа в матче, где обе команды бились до конца. Особо хочу отметить вратаря соперника, который здорово сыграл.

В Нижнем Новгороде всегда сложно играть, мы рады увезти отсюда два очка.

Мы знали о проблеме "Торпедо" в защитной линии и старались их максимально нагружать. Грузили, грузили, и в конце забили.

В шоке от эпизода с отменённым офсайдом на 33-й минуте игры. Как в кино: "Были демоны, но они самоликвидировались".

Есть хорошая передача про судейство, там, наверное, разберут этот момент. Может быть и я не прав. Надо смотреть повтор.

Разумеется, после пропущенной шайбы было указание отыграться до перерыва. Но если бы всё в хоккее так работало, то это была бы фантастика», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.