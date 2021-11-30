Московское «Динамо» разгромило «Ак Барс»

Фрагмент матча Фото: ХК «Динамо»
Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились нападающие Эрик О'Делл, Богдан Якимов и дважды Вадим Шипачев.
За казанцев забил форвард Даниил Тарасов.
КХЛ Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: О`Делл — 11 (бол., Галиев, Шипачев), 1:34 — 1:0. Якимов — 5 (Бойков), 27:19 — 2:0. Шипачев — 18 (бол., Линдберг, Галиев), 43:16 — 3:0. Тарасов — 5 (бол., Кэмпфер, Кагарлицкий), 53:32 — 3:1. Шипачев — 19 (мен., п.в., Ведин), 59:21 — 4:1Вратари: Еременко — Билялов (57:24 — 57:38, 57:53 — 59:21)Штраф: 16-16Броски: 26 (7+13+6) — 24 (8+9+7)
«Динамо» набрало 46 очков и занимает третье место в Западной конференции. У «Ак Барса» 47 очков и третья позиция в Восточной конференции.