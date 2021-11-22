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    «Йокерит» разгромил «Спартак», забросив 6 шайб

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Йокерит Спартак
    В матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» в гостях разгромил московский «Спартак» со счетом 6:1.

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    В составе гостей 3 очка набрал Брайан О'Нилл, который забросил шайбу и отдал 2 ассиста. Кроме него голами отметились Юлиус Юнттила, Теэму Турунен, Петтери Линдбом, Вели-Матти Савинайнен и Маркус Хянникяйнен.

    В составе «Спартака» одну шайбу отквитал Сергей Широков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)
    Голы: Юнттила — 2 (Пакаринен), 2:09 — 0:1. Турунен — 8 (Иконен), 3:40 — 0:2. О`Нилл — 7 (бол., Пакаринен, Норман), 15:00 — 0:3. Линдбом — 3 (Савинайнен, О`Нилл), 23:49 — 0:4. Лескинен — 2 (О`Нилл), 34:09 — 0:5. Широков — 8 (Лехтеря), 36:05 — 1:5. Хянникяйнен — 4 (мен., п.в., Анттила, Фриман), 56:54 — 1:6Вратари: Красиков (Данск, 15:00, 55:22 — 56:54) — ЛиндбекШтраф: 22 — 22Броски: 24 (10+7+7) — 32 (12+10+10)

    «Йокерит» уверенно отстоял первое место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Спартак» с 34 баллами занимает 7 место.

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