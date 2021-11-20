«Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом», «Динамо» обыграло «Салават Юлаев»

Московскийодержал волевую победу над(4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде финны повели благодаря голам Брайана О'Нилла и Марко Анттилы.

В течение оставшихся 40 минут за красно-белых отличились Александр Авцын, Якуб Ержабек, Иван Дроздов и Василий Пономарев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3) Голы: О`Нилл — 6 (Шредер, Йенсен), 4:03 — 1:0. Анттила — 5 (Бьернинен, Кивисте), 11:52 — 2:0. Авцин — 1 (Баранов, Швырев), 39:14 — 2:1. Ержабек — 2 (Никишин, Лехтеря), 43:34 — 2:2. Дроздов — 5 (Петтерссон), 56:45 — 2:3. Пономарев — 1 (п.в.), 58:53 — 2:4Вратари: Ювонен (58:41 — 58:53) — КрасиковБроски: 29 (8+14+7) — 18 (5+5+8)Штраф: 8 — 10

«Спартак» набрал 34 очка и вышел на седьмое место на Западе. «Йокерит» с 42 очками пока продолжает лидировать в этой же конференции.

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В параллельном матче московское «Динамо» на своем льду победило уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Дмитрий Рашевский, Андрей Сергеев и Вадим Шипачев.

Гости смогли открыть счет в матче стараниями Виктора Тихонова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Голы: Тихонов — 1 (мен.), 16:16 — 0:1. Рашевский — 16, 20:25 — 1:1. Сергеев — 3 (бол., Шипачев, Линдберг), 31:18 — 2:1. Шипачев — 16 (п.в., Игумнов), 59:57 — 3:1Вратари: Бочаров — Метсола (58:33 — 59:58)Броски: 27 (13+8+6) — 21 (6+6+9)Штраф: 8 — 10

«Динамо» набрало 40 очков и вышло на второе место на Западе вслед за «Йокеритом». Уфимцы с 42 очками остались третьими на Востоке.