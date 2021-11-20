ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок
  • 19:58
    • «Уотфорд» в большинстве разгромил «МЮ»
  • 18:28
    • «Локомотив» в меньшинстве уступил «Ахмату»
  • 18:11
    • «Краснодар» и «Спартак» огласили стартовые составы
  • 17:38
    • Медведев вышел в финал Итогового чемпионата ATP
  • 17:21
    • «Челси» в гостях разгромил «Лестер»
    Все новости спорта

    «Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом», «Динамо» обыграло «Салават Юлаев»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Йокерит Спартак Динамо Салават Юлаев
    Московский «Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    В первом периоде финны повели благодаря голам Брайана О'Нилла и Марко Анттилы.

    В течение оставшихся 40 минут за красно-белых отличились Александр Авцын, Якуб Ержабек, Иван Дроздов и Василий Пономарев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
    Голы: О`Нилл — 6 (Шредер, Йенсен), 4:03 — 1:0. Анттила — 5 (Бьернинен, Кивисте), 11:52 — 2:0. Авцин — 1 (Баранов, Швырев), 39:14 — 2:1. Ержабек — 2 (Никишин, Лехтеря), 43:34 — 2:2. Дроздов — 5 (Петтерссон), 56:45 — 2:3. Пономарев — 1 (п.в.), 58:53 — 2:4Вратари: Ювонен (58:41 — 58:53) — КрасиковБроски: 29 (8+14+7) — 18 (5+5+8)Штраф: 8 — 10

    «Спартак» набрал 34 очка и вышел на седьмое место на Западе. «Йокерит» с 42 очками пока продолжает лидировать в этой же конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    В параллельном матче московское «Динамо» на своем льду победило уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1.

    В составе хозяев отличились Дмитрий Рашевский, Андрей Сергеев и Вадим Шипачев.

    Гости смогли открыть счет в матче стараниями Виктора Тихонова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Тихонов — 1 (мен.), 16:16 — 0:1. Рашевский — 16, 20:25 — 1:1. Сергеев — 3 (бол., Шипачев, Линдберг), 31:18 — 2:1. Шипачев — 16 (п.в., Игумнов), 59:57 — 3:1Вратари: Бочаров — Метсола (58:33 — 59:58)Броски: 27 (13+8+6) — 21 (6+6+9)Штраф: 8 — 10

    «Динамо» набрало 40 очков и вышло на второе место на Западе вслед за «Йокеритом». Уфимцы с 42 очками остались третьими на Востоке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким выдастся дебютный матч Хави в «Барселоне»?
  • «Барселона» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли «Арсенал» забить на поле «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Кто затащит «армейское дерби»?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 3.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Завтра в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Болонья — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие