Шипачев: Весело у ЦСКА получилось овертайм провести, необычно

Нападающий московского «Динамо»прокомментировал победу над(3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В овертайме тренерский штаб армейцев пошел на очень нестандартный ход: за минуту и 15 секунд до конца заменил вратаря четвертым полевым игроком.

Не реализовав два голевых момента, ЦСКА едва не пропустил в концовке после ошибки защитника хозяев Никиты Нестерова.

«Хороший матч был, в принципе, знали, что ЦСКА хорошо играет, быстрая команда.

Сегодня забили, несколько моментов своих реализовали. Здорово их вратарь играл, наш тоже хорошо.

Ну да, весело у них получилось овертайм провести, контролировали шайбу, необычно. Будем готовы, если соперник решит так сделать в следующих играх.

Попробовать самим такой ход? Сейчас посмотрим, у нас тренерский штаб проанализирует. Почему бы и нет», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Шипачев забросил 250-ю шайбу в КХЛ и стал лучшим снайпером за историю выступления клуба в лиге.

«Очень приятно. Рад этому, но больше рад, что выиграли сегодня, такая игра была. Эта победа дала нам завтра выходной, я очень этому рад», — сказал он.