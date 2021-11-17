Воробьев: Во втором периоде завелись, вернули себе преимущество и победили

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал победу своей команды над(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первый гол мы сами себе привезли, второй — в меньшинстве — тоже необязательный. Во втором периоде завелись, вернули себе преимущество и победили.

Нам пришлось перетряхнуть все звенья после первого периода, но Юров доиграл до конца. Думаю, он заслужил полностью сыграть сегодняшний матч своим выступлением за сборную», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

Победив в этой игре «Металлург» прервал серию из трех поражений подряд и с 49 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

«Амур» проиграл впервые за последние четыре матча и с 27 очками занимает девятую позицию на Востоке.