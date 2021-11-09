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    Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин вышел на 4-е место среди лучших снайперов в истории
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    Каменский: Овечкин может догнать Ягра уже в этом сезоне

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может уже в этом сезоне подняться на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В матче с «Баффало» (5:3) Овечкин забросил 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах и теперь делит с Бреттом Халлом четвертое место.

    Овечкину осталось забросить 154 шайбы в НХЛ, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894). В тройку лучших также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

    «Думаю, что по силам догнать Ягра, и хочу пожелать ему этого.

    Он хорошо подготовился перед сезоном — и физически, и морально. Не думаю, что он уделяет внимание этим рекордам, он просто выходит и показывает тот хоккей, в который любит и умеет играть.

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    • Я думаю, он уже достаточно играет и знает, когда у него спад и как его быстрее пройти. С этим у него проблем не будет — он уже достаточно опытный игрок, прошел огонь, воду и медные трубы», — приводит слова Каменского ТАСС.

    Овечкин набрал 21 очко (11+10) в первых 12-ти матчах текущего чемпионата НХЛ.

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