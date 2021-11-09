Каменский: Овечкин может догнать Ягра уже в этом сезоне

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнлисчитает, что капитан «Вашингтона»может уже в этом сезоне подняться на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

В матче с «Баффало» (5:3) Овечкин забросил 741-ю шайбу в регулярных чемпионатах и теперь делит с Бреттом Халлом четвертое место.

Овечкину осталось забросить 154 шайбы в НХЛ, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894). В тройку лучших также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

«Думаю, что по силам догнать Ягра, и хочу пожелать ему этого.

Он хорошо подготовился перед сезоном — и физически, и морально. Не думаю, что он уделяет внимание этим рекордам, он просто выходит и показывает тот хоккей, в который любит и умеет играть.

Я думаю, он уже достаточно играет и знает, когда у него спад и как его быстрее пройти. С этим у него проблем не будет — он уже достаточно опытный игрок, прошел огонь, воду и медные трубы», — приводит слова Каменского ТАСС.

Овечкин набрал 21 очко (11+10) в первых 12-ти матчах текущего чемпионата НХЛ.