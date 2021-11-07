«Динамо» Рига — «Йокерит»: счет матча 1:4, обзор голов

Вратарь «Йокерита» Фото: jokerit.com
Встреча, которая прошла в Латвии, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.
У победителей отличились Брайан О'Нилл (17 минута), Никлас Йенсен (31), Теэму Турунен (39) и Алекс Грант (45).
Хозяева ответили точным броском Хантера Шинкарука (55).
Для финской команды это четвертая победа подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: О`Нилл — 4 (бол., Бьернинен), 16:40 — 0:1. Йенсен — 12 (бол., О`Нилл, Грант), 30:39 — 0:2. Турунен — 7 (Грант, Коссила), 38:48 — 0:3. Грант — 3 (бол., Шредер), 44:01 — 0:4. Шинкарук — 4 (Алишаускас), 54:46 — 1:4Вратари: Маттссон — ЮвоненШтраф: 10 — 6Броски: 22 (3+9+10) — 24 (7+13+4)
В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» занимает первое место (40 очков), а рижское «Динамо» — десятое (23 очка).