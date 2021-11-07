ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаНичья со вкусом поражения. Хави предстоит многое изменить
  • 16:07
    • «Дженоа» объявила о назначении Шевченко на пост главного тренера
  • 20:13
    • «Атлетико» упустил выездную победу над «Валенсией»
  • 18:58
    • Гол Смита принес «Арсеналу» победу над «Уотфордом»
  • 18:55
    • «Лидс» обменялся голами с «Лестером», «Тоттенхэм» не смог победить «Эвертон» в первом матче Конте
  • 18:25
    • «Ростов» забил пять мячей «Рубину»
    Все новости спорта

    «Йокерит» выиграл у рижского «Динамо»

    «Динамо» Рига — «Йокерит»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Йокерит Прогнозы на КХЛ
    «Йокерит» нанес поражение рижскому «Динамо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Вратарь «Йокерита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вратарь «Йокерита»

    Встреча, которая прошла в Латвии, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

    У победителей отличились Брайан О'Нилл (17 минута), Никлас Йенсен (31), Теэму Турунен (39) и Алекс Грант (45).

    Хозяева ответили точным броском Хантера Шинкарука (55).

    Для финской команды это четвертая победа подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
    Голы: О`Нилл — 4 (бол., Бьернинен), 16:40 — 0:1. Йенсен — 12 (бол., О`Нилл, Грант), 30:39 — 0:2. Турунен — 7 (Грант, Коссила), 38:48 — 0:3. Грант — 3 (бол., Шредер), 44:01 — 0:4. Шинкарук — 4 (Алишаускас), 54:46 — 1:4Вратари: Маттссон — ЮвоненШтраф: 10 — 6Броски: 22 (3+9+10) — 24 (7+13+4)

    В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» занимает первое место (40 очков), а рижское «Динамо» — десятое (23 очка).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В столичном дерби победит «Спартак»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Севилья» вскроет проблемы в обороне у «Бетиса»
  • «Бетис» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Вест Хэм» помешать погоне «Ливерпуля» за лидером?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бетис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Детройт — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Клипперс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие