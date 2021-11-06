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    Миронов: Ребята не ожидали, что «Динамо» Минск так активно начнет

    Хоккей Спартак Динамо Минск КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Минска (3:4 ОТ).

    Борис Миронов
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    Борис Миронов

    «Игра была хорошая, соперник доставлял нам много проблем с первых минут поэтому игра у нас с самого начала не заладилась. Ребята не ожидали, что "Динамо" Минск так активно начнет.

    Потом начали выравнивать игру, но по ходу матча пришлось делать перестановки. Так сложилось, что проиграли в овертайме. Обидно, конечно, как никогда. Но игра уже в истории, надо делать выводы и готовиться к следующему матчу.

    Три последних игры заканчиваются за пределами основного времени. Игра так складывается, иногда такое бывает. Не знаю, может быть, просто не так много лезем на пятак.

    Мало бросаем, нацеленность пропала у ребят. Будем разговаривать, разбирать игру завтра, все ошибки.

    Все, что угодно, можно сказать после игры. Как говорится, после драки кулаками не машут. Знаете, молодые игроки более агрессивные, более азартные, хотят доказать, что должны находиться в первой команде.

    Иногда это создает больше проблем, чем ветеранские команды. Понятно, что настрой должен быть на каждую игру, ну, что-то не получалось, может быть, где-то недонастроились до конца.

    Сравняли, но до победы игру не довели», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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