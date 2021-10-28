Назаров: Было очень тяжело, но ребята нашли в себе силы хорошо сыграть в обороне

Главный тренер «Сочи»поделился впечатлениями после победы над(3:1) в матче чемпионата КХЛ.

«Интересный матч. Обе команды хотели победить. Было очень тяжело, но ребята нашли в себе силы хорошо сыграть в обороне и забить нужные голы.

Не хватало девятерых игроков основного состава. Кто-то получил травму паха, у кого-то повреждено колено. Каждый выбыл по своим причинам. Но мы очень старались ради победы.

И я видел: на нас принимали коэффициент перед матчем пять к одному. Поздравляю тех, кто на нас поставил и получил деньги. Жаль, что нам нельзя ставить на самих себя.

Насколько довольны тем, что удалось сделать с "Сочи" за первый месяц работы в команде? Довольными бывают только дурачки.

Безусловно, есть проблемы, которые мы решаем. Довольства нет. Но мы работаем», — заявил Назаров «Матч ТВ» .