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    Назаров: Было очень тяжело, но ребята нашли в себе силы хорошо сыграть в обороне

    Хоккей Сочи Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (3:1) в матче чемпионата КХЛ.

    Андрей Назаров
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    Андрей Назаров

    «Интересный матч. Обе команды хотели победить. Было очень тяжело, но ребята нашли в себе силы хорошо сыграть в обороне и забить нужные голы.

    Не хватало девятерых игроков основного состава. Кто-то получил травму паха, у кого-то повреждено колено. Каждый выбыл по своим причинам. Но мы очень старались ради победы.

    И я видел: на нас принимали коэффициент перед матчем пять к одному. Поздравляю тех, кто на нас поставил и получил деньги. Жаль, что нам нельзя ставить на самих себя.

    Насколько довольны тем, что удалось сделать с "Сочи" за первый месяц работы в команде? Довольными бывают только дурачки.

    Безусловно, есть проблемы, которые мы решаем. Довольства нет. Но мы работаем», — заявил Назаров «Матч ТВ» .

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