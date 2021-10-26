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    «Нефтехимик» на выезде победил «Куньлунь»

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    Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    В составе победителей отличились Дэн Секстон, Лукаш Клок, Тимур Хафизов и Булат Шафигуллин.

    За «Куньлунь» шайбы забросили Паркер Фу и Тайлер Вонг.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Секстон — 2 (Сидоров), 12:05 — 0:1. П. Фу — 3 (Ху, С. Фу), 12:58 — 1:1. Клок — 4 (бол., Хайруллин), 14:34 — 1:2. Хафизов — 4 (мен.), 25:19 — 1:3. Вонг — 7 (бол., Уэрек, Йип), 36:10 — 2:3. Шафигуллин — 3 (Чивилев, Секстон), 49:33 — 2:4Вратари: Сапрыкин (58:06) — СудницинБроски: 30 (7+16+7) — 37 (14+8+15)Штраф: 10 — 10

    «Нефтехимик» набрал 19 очков и идет на 7-й позиции в таблице Восточной конференции. У «Куньлуня» 12 очков и 12-е место.

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