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    Минское «Динамо» обыграло «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Адмирал Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» одержало победу над владивостокским «Адмиралом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Минское «Динамо»
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    Минское «Динамо»

    В составе победителей дубль оформил Тайлер Граовац, еще одну шайбу забросил Мальте Стрёмвалль.

    За гостей отличились Михаил Патрикеев и Артём Гареев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Граовац — 3 (бол., Теденбю, Усов), 2:36 — 1:0. Патрикеев — 1 (Лугин), 8:24 — 1:1. Стремвалль — 8 (Кемпе, Шинкевич), 9:05 — 2:1. Граовац — 4 (Теденбю), 41:52 — 3:1. Гареев — 2 (бол., Грачев, Букартс), 46:50 — 3:2Вратари: Колосов — СеребряковБроски: 29 (11+11+7) — 23 (6+6+11)Штраф: 12 — 10

    «Динамо» благодаря победе поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции (26 очков). «Адмирал» — последний на Востоке (11).

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