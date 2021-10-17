Минское «Динамо» обыграло «Адмирал»

Минское «Динамо» Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Тайлер Граовац, еще одну шайбу забросил Мальте Стрёмвалль.
За гостей отличились Михаил Патрикеев и Артём Гареев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Голы: Граовац — 3 (бол., Теденбю, Усов), 2:36 — 1:0. Патрикеев — 1 (Лугин), 8:24 — 1:1. Стремвалль — 8 (Кемпе, Шинкевич), 9:05 — 2:1. Граовац — 4 (Теденбю), 41:52 — 3:1. Гареев — 2 (бол., Грачев, Букартс), 46:50 — 3:2Вратари: Колосов — СеребряковБроски: 29 (11+11+7) — 23 (6+6+11)Штраф: 12 — 10
«Динамо» благодаря победе поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции (26 очков). «Адмирал» — последний на Востоке (11).