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    «Ак Барс» в овертайме обыграл «Амур»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Амур Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» на своем льду победил «Амур» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Кирилл Панюков и Стивен Кампфер. В овертайме победу «Ак Барсу» принесла шайба Дмитрия Юдина.

    За гостей шайбы забросили Роман Любимов и Иван Николишин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Панюков — 4 (Адамчук, Петров), 2:00 — 1:0. Любимов — 2 (Томашек, Галузин), 27:58 — 1:1. Кэмпфер — 3 (Лукоянов, Уил), 39:42 — 2:1. Николишин — 3 (Горшков), 45:27 — 2:2. Юдин — 1 (Кагарлицкий), 62:00 — 3:2Вратари: Билялов — АликинБроски: 36 (11+14+10+1) — 27 (11+9+5+2)Штраф: 4 — 6

    В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» идет на 4-й позиции, набрав 27 очков в 20 матчах. «Амур» занимает 9-е место: 15 очков после 15 игр.

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