Российский хоккеистподписал контракт с «Виннипегом» сроком на один год.

Согласно информации самого клуба, футболист заработает 750 тысяч долларов.

The #NHLJets have agreed to terms with forward Evgeny Svechnikov on a one-year, two-way contract with an average annual value of $750,000.

