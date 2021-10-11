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    Панарин — один из шести альтернативных капитанов «Рейнджерс»

    Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    «Нью-Йорк Рейнджерс» представили список из шести игроков, которые войдут в костяк лидеров и будут являться альтернативными капитанами в предстоящем сезоне НХЛ.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Это защитник Джейк Труба, а также нападающие Артемий Панарин, Крис Крайдер, Мика Зибанежад, Райан Строум и Барклай Гудроу, сообщает клубная пресс-служба.

    Последним капитаном капитаном «Рейнджерс» был защитник Райан Макдона, который был обменян в «Тампу» в сезоне-2017/18. С тех пор у нью-йоркского клуба нет основного капитана команды.

    Панарин в прошедшем сезоне НХЛ сыграл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 58 очков: забросил 17 шайб и отдал 41 результативную передачу.

    Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/2020. Ранее он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

    Первый матч в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» проведут в гостях 14 октября с «Вашингтоном». Начало встречи — в 2:30 мск.

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