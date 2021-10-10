СКА в Уфе разгромил «Салават Юлаев»

обыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Уфе и завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Дубль в составе победителей оформил Владислав Цицюра, два очка набрал Игорь Ожиганов (0+2). Также отличились Андрей Кузьменко, Линден Вей и Йоонас Кемппайнен.

СКА с 23 очками вышел на третье место в Западной конференции, уфимцы с 24 баллами занимают аналогичную позицию на Востоке.

КХЛ Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) Голы: Цицюра — 2 (Моисеев, Кетов), 2:37 — 0:1. Кузьменко — 3 (бол., Марченко, Ожиганов), 19:39 — 0:2. Цицюра — 3, 28:41 — 0:3. Вей — 3 (Робинсон, Юханссон), 47:33 — 0:4. Кемппайнен — 6 (Бурдасов, Ожиганов), 56:10 — 0:5Вратари: Шарыченков — ЮханссонШтраф: 4-8Броски: 25 (6+13+6) — 29 (8+7+14)

В следующем матче СКА сыграет дома с московским «Динамо» (13 октября). «Салават Юлаев» примет во вторник, 12 октября, казанский «Ак Барс».