«Сибирь» — «Торпедо»: счет матча 0:3, обзор голов

Фрагмент матча Фото: ХК «Сибирь»
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0).
У победителей отличились Зият Пайгин (3 минута), Кенни Агостино (6) и Энди Мили (11).
«Сухарь» на свой счет записал голкипер челябинской команды Петр Кочетков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Голы: Пайгин — 3 (бол., Гривик), 2:20 — 0:1. Агостино — 8 (бол., Заар, Гривик), 5:18 — 0:2. Миле — 2 (Жафяров, Агостино), 10:29 — 0:3Вратари: Сятери (Красоткин, 10:29) — КочетковШтраф: 12 — 16Броски: 26 (4+14+8) — 34 (14+6+14)
«Торпедо» занимает восьмое место в Западной конференции (14 очков), «Сибирь» — десятая на Востоке (9 очков).