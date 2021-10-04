ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Соболев ответил хейтерам. «Спартак» одержал третью победу подряд
  • 13:29
    • «Просил отпустить меня». Мбаппе подтвердил, что хотел перейти в «Реал» этим летом
  • 12:45
    • Прядкин готов покинуть пост президента РПЛ
  • 17:37
    • Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады-2020
  • 16:34
    • Кулибали подвергся расистским оскорблениям в матче с «Фиорентиной»
  • 15:49
    • Халеп выступит на Кубке Кремля
    Все новости спорта

    «Сибирь» всухую проиграла «Торпедо»

    «Сибирь» — «Торпедо»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сибирь Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» потерпела поражение от «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0).

    У победителей отличились Зият Пайгин (3 минута), Кенни Агостино (6) и Энди Мили (11).

    «Сухарь» на свой счет записал голкипер челябинской команды Петр Кочетков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
    Голы: Пайгин — 3 (бол., Гривик), 2:20 — 0:1. Агостино — 8 (бол., Заар, Гривик), 5:18 — 0:2. Миле — 2 (Жафяров, Агостино), 10:29 — 0:3Вратари: Сятери (Красоткин, 10:29) — КочетковШтраф: 12 — 16Броски: 26 (4+14+8) — 34 (14+6+14)

    «Торпедо» занимает восьмое место в Западной конференции (14 очков), «Сибирь» — десятая на Востоке (9 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» сумеет продлить серию без побед своему сопернику?
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • ЦСКА не будет громить «Куньлунь»?
  • ЦСКА — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Игра «Трактора» и «Йокерита» окажется «верховой»?
  • «Трактор» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Коринтианс — Баия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  4.54
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сочи — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  4.62
  • Экспресс дня 5 октября
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие