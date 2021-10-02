«Трактор» — «Авангард»: счет матча 4:3, обзор голов

Хоккеисты «Трактора» Фото: КХЛ
У победителей шайбы забросили Алексей Бывальцев (9 минута), Теэму Пулккинен (17), Вячеслав Основин (36) и Кирилл Капустин (40).
В составе «ястребов» отличились Корбан Найт (27), Алексей Береглазов (29) и Наиль Якупов (48).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)
Голы: Бывальцев — 1 (бол., Бэйлен, Пулккинен), 8:48 — 1:0. Пулккинен — 7 (бол., Бэйлен), 16:34 — 2:0. Найт — 6 (Грицюк, Готовец), 26:31 — 2:1. Береглазов — 2 (Дедунов, Жарков), 28:50 — 2:2. Основин — 1 (Фатеев, Шолохов), 35:02 — 3:2. Капустин — 1 (Яруллин), 39:38 — 4:2. Якупов — 2 (Толчинский), 47:51 — 4:3Вратари: Гарипов — Грубец (Демченко, 16:34, 58:44)Штраф: 6 — 8Броски: 22 (10+10+2) — 29 (9+6+14)
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает третье место (20 очков), а «Авангард» — шестое (12 очков).