«Динамо» победило «Куньлунь» в матче с восемью шайбами

Китайскийпотерпел домашнее поражение от московского(3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе динамовцев шайбу забрасывали Андрей Педан, Эрик О'Делл, Михаил Фисенко и Станислав Галиев, оформивший дубль.

За хозяев отличились Янг Ху, Тайлер Вонг и Спенсер Фу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо М» (Москва) — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2) Голы: Ху — 1 (Сето, Спроул), 2:41 — 1:0. Вонг — 2 (Йип), 7:08 — 2:0. Педан — 2 (Брызгалов), 11:18 — 2:1. Галиев — 8 (Шипачев, Войнов), 16:10 — 2:2. О`Делл — 4 (Сергеев), 21:36 — 2:3. С. Фу — 4 (Локхарт, П. Фу), 24:10 — 3:3. Галиев — 9 (О`Делл, Шипачев), 44:09 — 3:4. Фисенко — 1 (п.в., Галиев, Войнов), 58:43 — 3:5Вратари: Смит (58:22 — 58:43) — ЕременкоБроски: 33 (10+13+10) — 30 (10+11+9)Штраф: 8 — 4

«Динамо» лидирует на Западе с 20 очками после 11 игр, «Куньлунь», еще ни разу не побеждавший динамовцев, идет на 11 месте на Востоке с 6 очками после 12 матчей.