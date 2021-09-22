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    • «Миннесота» подписала новый контракт с Капризовым
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    Быков: Капризов будет одним из ключевых игроков в становлении «Миннесоты»

    Хоккей Миннесота Уайлд НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Известный российский специалист Вячеслав Быков считает, что «Миннесота» после подписания нового контракта с Кириллом Капризовым будет бороться за Кубок Стэнли.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «Рад за Кирилла, он все-таки подписал долгосрочный контракт. Теперь станет одним из ключевых игроков в становлении "Миннесоты", которая будет бороться за Кубок Стэнли.

    Что касается долгого подписания, это менеджерская работа между клубом и агентом Кирилла. Речь же про дорогостоящего игрока. Он не так долго в НХЛ, так что клуб высчитывал все риски. Талант, возможности, перспектива и нехватка на рынке игроков такого уровня сделали свое дело, поэтому Кирилл подписал хороший контракт. Поздравляю его с этим. Пошел слух, что Кирилл может вернуться в Россию. Думаю, это не более, чем игра агентов для того, чтобы подписать новый контракт с "Миннесотой". Я не удивлен большой суммой контракта, потому что Кирилл очень талантливый спортсмен. Плюс у него прекрасное воспитание. Удачи ему!

  • Капризов высказался о подписании нового контракта с «Миннесотой»
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    • Не думаю, что можно сравнивать Капризова с Овечкиным. Каждый игрок строит свою судьбу по-своему. Надеюсь, у Кирилла будет такая же продуктивная карьера, как у Овечкина. Но такие сравнения неуместны. Будем переживать за всех наших игроков. Надеюсь, у Кирилла в карьере будет как можно меньше травм. У него есть все возможности стать одним из лидеров и звездой НХЛ», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

    Капризов заключил с «Миннесотой» пятилетнее соглашение на 45 миллионов долларов.

    В сезоне-2020/21 Капризов провел в регулярном чемпионате 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл семь матчей и набрал 3 (2+1) очка. По итогам сезона он получил приз лучшему новичку лиги.

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