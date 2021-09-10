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    «Магнитка» одержала третью победу в сезоне, обыграв «Адмирал»

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    Магнитогорский «Металлург» дома победил «Адмирал» благодаря шайбе, заброшенной в овертайме (4:3 ОТ).

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    Самым результативным в составе магнитогорцев стал Максим Карпов. Автором победной шабы оказался Никита Коростелев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Карпов — 2 (Карри, Майе), 4:22 — 1:0. Обидин — 1 (Шулак), 12:32 — 1:1. Букартс — 3 (бол., Мозик, Шулак), 33:41 — 1:2. Котляревский — 1 (Шевченко), 45:18 — 1:3. Карпов — 3 (Земченок, Коростелев), 55:40 — 2:3. Майе — 2 (бол., Хультстрем, Яковлев), 58:49 — 3:3. Коростелев — 2 (Чибисов), 62:22 — 4:3Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 45:18, 57:45 — 58:49) — НалимовШтраф: 12 — 14Броски: 38 (15+7+12+4) — 20 (7+8+4+1)

    После победы у «Металлурга» 6 набранных очков после трех побед в четырех матчах. У него третье место в Восточной конференции.

    «Адмирал» имеет 3 очка и занимает восьмое место в таблице Востока.

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