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    «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне

    «Салават Юлаев» — «Спартак»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Спартак Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Салавата Юлаева»
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    Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

    У победителей шайбы забросили Андрей Зубарев (27 минута) и Сергей Шмелев (40).

    За «красно-белых» отличился Сергей Широков (11).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Широков — 1 (Петтерссон, Лехтеря), 10:41 — 0:1. Зубарев — 1 (Бирюков, Плэтт), 26:37 — 1:1. Шмелев — 2 (Кадейкин, Коледов), 39:58 — 2:1Вратари: Метсола — Красиков (58:42)Штраф: 4 — 4Броски: 25 (6+12+7) — 28 (10+7+11)

    Ранее обе команды стартовали в сезоне с трех побед подряд. Уфимцы продлили эту серию, а москвичи проиграли впервые в регулярном чемпионате.

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