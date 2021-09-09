«Салават Юлаев» — «Спартак»: счет матча 2:1, обзор голов

Хоккеисты «Салавата Юлаева» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
У победителей шайбы забросили Андрей Зубарев (27 минута) и Сергей Шмелев (40).
За «красно-белых» отличился Сергей Широков (11).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Широков — 1 (Петтерссон, Лехтеря), 10:41 — 0:1. Зубарев — 1 (Бирюков, Плэтт), 26:37 — 1:1. Шмелев — 2 (Кадейкин, Коледов), 39:58 — 2:1Вратари: Метсола — Красиков (58:42)Штраф: 4 — 4Броски: 25 (6+12+7) — 28 (10+7+11)
Ранее обе команды стартовали в сезоне с трех побед подряд. Уфимцы продлили эту серию, а москвичи проиграли впервые в регулярном чемпионате.