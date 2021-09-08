ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КлаудиньоЛучшие новички РПЛ. От олимпийского чемпиона до «колумбийского Дрогба»
  • 22:03
    • Московское «Динамо» обыграло «Авангард», «Автомобилист» прервал серию СКА
  • 18:37
    • Российские волейболисты завершили групповой этап ЧЕ разгромом Северной Македонии
  • 18:05
    • Футбольная ассоциация Англии намерена продлить контракт с Саутгейтом
  • 17:51
    • В «Зените» обеспокоены угрозой нарушения спортивного принципа из-за санкций ФИФА
  • 17:18
    • Президент Татарстана заявил о готовности принять ОИ-2036
    Все новости спорта

    «Трактор» разгромил рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Трактор Прогнозы на КХЛ
    В выездном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» разгромил рижское «Динамо» со счетом 6:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    У победителей дубль сделал Теему Пулккинен, а также по голу в ворота соперника оформили Евгений Кулик, Никита Тертышный, Лукаш Седлак и Томаш Гика. Хозяева ответили шайбой Гунарса Скворцова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Трактор» (Челябинск) — 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
    Голы: Гика — 2 (Седлак, Тертышный), 4:00 — 0:1. Пулккинен — 2 (бол., Бэйлен, Гика), 18:16 — 0:2. Кулик — 1 (Абрамов), 21:27 — 0:3. Скворцов — 1 (Мейя), 24:07 — 1:3. Тертышный — 2 (Гика, Яруллин), 26:15 — 1:4. Седлак — 1 (мен., Гика), 30:00 — 1:5. Пулккинен — 3 (бол., Бэйлен), 43:17 — 1:6Вратари: Маховский — Вилл (25:39 — 26:15)Штраф: 16 — 8Броски: 28 (3+12+13) — 27 (9+11+7)

    Для «Трактора» это вторая победа в трех матчах сезона. У «Динамо» уже три поражения в четырех поединках.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Очередной матч «Салавата Юлаева» подарит голы
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Бразилия продлит победную серию в отборе на ЧМ?
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли Аргентина разгромить Боливию?
  • Аргентина — Боливия. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.88
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Завтра в 05:05
    •  1.84
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Джокович — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Плишкова — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Колумбия — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Парагвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уругвай — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие