«Трактор» разгромил рижское «Динамо»

В выездном матче регулярного сезона КХЛразгромил рижскоесо счетом 6:1.

У победителей дубль сделал Теему Пулккинен, а также по голу в ворота соперника оформили Евгений Кулик, Никита Тертышный, Лукаш Седлак и Томаш Гика. Хозяева ответили шайбой Гунарса Скворцова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Трактор» (Челябинск) — 1:6 (0:2, 1:3, 0:1) Голы: Гика — 2 (Седлак, Тертышный), 4:00 — 0:1. Пулккинен — 2 (бол., Бэйлен, Гика), 18:16 — 0:2. Кулик — 1 (Абрамов), 21:27 — 0:3. Скворцов — 1 (Мейя), 24:07 — 1:3. Тертышный — 2 (Гика, Яруллин), 26:15 — 1:4. Седлак — 1 (мен., Гика), 30:00 — 1:5. Пулккинен — 3 (бол., Бэйлен), 43:17 — 1:6Вратари: Маховский — Вилл (25:39 — 26:15)Штраф: 16 — 8Броски: 28 (3+12+13) — 27 (9+11+7)

Для «Трактора» это вторая победа в трех матчах сезона. У «Динамо» уже три поражения в четырех поединках.