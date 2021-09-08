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    «Северсталь» дома обыграла «Адмирал»

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    В матче регулярного сезона КХЛ «Северсталь» обыграла «Адмирал» со счетом 3:2 ОТ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    За «Адмирал» забивали Рихард Букартс и Марк Верба. У «Северстали» в основное время отличились Игорь Гераськин и Егор Морозов. Победную шайбу забросил Владислав Кодола.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Букартс — 2 (Гареев), 2:54 — 0:1. Гераськин — 1 (бол., Вовченко, Рыков), 15:58 — 1:1. Верба — 1 (мен., Шевченко), 31:07 — 1:2. Морозов — 1 (бол., Думбадзе, Вовченко), 45:44 — 2:2. Кодола — 1 (Стенквист, Вовченко), 64:52 — 3:2Нереализованный буллит: Морозов (Северсталь), 21:35 (Вратарь)Вратари: Шугаев — СеребряковШтраф: 6 — 14Броски: 36 (12+7+11+6) — 20 (8+5+7+0)

    Это первая победа «Северстали» в сезоне. До этого команда проиграла два раза подряд. У «Адмирала» пока что ни единого набранного очка.

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