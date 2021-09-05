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    Московское «Динамо» всухую обыграло «Сибирь»

    «Динамо» — «Сибирь»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В рамках регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» у себя дома разгромило «Сибирь» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Дубль у «бело-голубых» оформил Вадим Шипачев (12 и 14 минуты). По шайбе забросили Дмитрий Рашевский (40) и Николай Чебыкин (59).

    Голкипер хозяев Иван Бочаров оформил первый «сухарь» в сезоне.

    Для «Динамо» это вторая победа в двух матчах, «Сибирь» обе своих встречи проиграла.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Шипачев — 3 (бол., Сергеев), 11:37 — 1:0. Шипачев — 4 (Миронов, Петунин), 13:35 — 2:0. Рашевский — 1 (бол., Петунин), 39:43 — 3:0. Чебыкин — 1 (Игумнов, Ефремов), 58:39 — 4:0Вратари: Бочаров — СятериШтраф: 8 — 8Броски: 33 (10+16+7) — 24 (6+6+12)

    В следующем матче «Динамо» примет «Авангард», а «Сибирь» отправится в гости к «Торпедо».

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