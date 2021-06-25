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    Кубок Стэнли. «Монреаль» выиграл серию у «Вегаса» и вышел в финал

    «Канадиенс» пробились в финал впервые с 1993 года

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    «Монреаль»

    «Монреаль» — «Вегас» 3:2 ОТ

    «Монреаль» в овертайме выиграл у «Вегаса» в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли со счетом 3:2 ОТ.

    В составе победителей отличились Ши Уэбер, Коул Кофилд и Арттури Лехконен, забивший в экстра-тайме. У проигравших шайбы провели Райлли Смит и Алекс Мартинес.

    Таким образом, канадский клуб выиграл серию со счетом 4:2 и вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Тампа» — «Айлендерс».

    НХЛ Куюок Стэнли 1/2 финала Шестой матч
    «Монреаль» — «Вегас» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Уэбер — 1 (бол.), 14:06 — 1:0. Смит — 3 (Теодор, Карлссон), 14:54 — 1:1. Кауфилд — 4 (Эдмундсон, Питри), 29:36 — 2:1. Мартинес — 4 (Пьетранджело, Карлссон), 41:08 — 2:2. Лехконен — 3 (Дано, Галлахер), 61:39 — 3:2Вратари: Прайс — ЛенерШтраф: 4-6Броски: 32 (8+13+10+1) — 39 (10+12+15+2)Счет в серии: 4:2

    «Монреаль» является рекордсменом НХЛ по количеству завоеванных титулов — 24 Кубка Стэнли. Последний раз клуб выходил в финал в 1993 году.

    «Монреаль» — «Вегас»
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