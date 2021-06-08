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    Рига отказалась от проведения Матча звезд КХЛ

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Рига отказалась от проведения Матча звезд КХЛ. Об этом рассказал президент лиги Алексей Морозов.

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «Год назад мы планировали провести неделю звезд в Риге. И на следующий год у нас была такая договоренность. Но мы получили официальный отказ от Риги, они не смогут провести.

    Матч звезд не отменяется, мы ищем другое место. В Москве уже не хочется. Москва — это, как всегда, запасной вариант, но нужно смотреть, какая эпидемиологическая обстановка будет в Москве», — цитирует Морозова «Р-Спорт».

    Напомним, что Матч звезд в 2021 году в Риге был отменен из-за эпидемиологической ситуации.

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