Рига отказалась от проведения Матча звезд КХЛ. Об этом рассказал президент лиги

«Год назад мы планировали провести неделю звезд в Риге. И на следующий год у нас была такая договоренность. Но мы получили официальный отказ от Риги, они не смогут провести.

Матч звезд не отменяется, мы ищем другое место. В Москве уже не хочется. Москва — это, как всегда, запасной вариант, но нужно смотреть, какая эпидемиологическая обстановка будет в Москве», — цитирует Морозова «Р-Спорт».

Напомним, что Матч звезд в 2021 году в Риге был отменен из-за эпидемиологической ситуации.