КХЛ объявила символическую сборную сезона-2020/21

Во вторник, 8 июня,проводит торжественную церемония закрытия сезона-2020/2021 и вручает индивидуальные награды.

Лучшим игрокам сезона в КХЛ вручается «Золотой шлем» — его получают хоккеисты, которые вошли в символическую сборную сезона.

По итогам нынешнего чемпионата обладателями «Золотого шлема» стали:

Вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив»).

Защитники: Оливер Каски («Авангард»), Мэт Робинсон (ЦСКА).

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), Констанин Окулов (ЦСКА).

Континентальная хоккейная лига также выбрала лучшую тройку по итогам сезона-2020/21.

Приз получили финские игроки «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен. На троих они забросили за сезон 63 шайбы.

Самым полезным игроком сезона стал американский нападающий «Йокерита» Брайан О'Нилл, завершивший регулярку с показателем полезности +30!#KHLAwards pic.twitter.com/eTQgwpeAqR — КХЛ (@khl) June 8, 2021

Приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику) получил капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк.

42-летний форвард стал третьим бомбардиром команды (35 очков в 51 игре). В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.