Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маскот Евро-202020 причин смотреть Евро-2020
  • 18:39
    • Павлюченкова впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»
  • 22:13
    • Газизов подал в суд на «Спартак»
  • 21:24
    • FIFA 21 стала самой продаваемой игрой в Великобритании перед стартом Евро-2020
  • 20:53
    • Хартли признан лучшим тренером прошедшего сезона КХЛ
  • 18:49
    • Полузащитник сборной Швеции сдал положительный тест на коронавирус
    Все новости спорта

    КХЛ объявила символическую сборную сезона-2020/21

    Хоккей КХЛ Динамо Салават Юлаев Локомотив ЦСКА Авангард Автомобилист Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Во вторник, 8 июня, Континентальная хоккейная лига проводит торжественную церемония закрытия сезона-2020/2021 и вручает индивидуальные награды.

    Павел Дацюк получил приз «За верность хоккею»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Дацюк получил приз «За верность хоккею»

    Лучшим игрокам сезона в КХЛ вручается «Золотой шлем» — его получают хоккеисты, которые вошли в символическую сборную сезона.

    По итогам нынешнего чемпионата обладателями «Золотого шлема» стали:

    Вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив»).

    Защитники: Оливер Каски («Авангард»), Мэт Робинсон (ЦСКА).

    Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), Констанин Окулов (ЦСКА).

    Континентальная хоккейная лига также выбрала лучшую тройку по итогам сезона-2020/21.

    Приз получили финские игроки «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен. На троих они забросили за сезон 63 шайбы.

    Приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику) получил капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк.

    42-летний форвард стал третьим бомбардиром команды (35 очков в 51 игре). В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция снова выиграет с крупным счетом?
  • Франция — Болгария. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Как сыграет последний спарринг перед Евро-2020 Испания?
  • Испания — Литва. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • В Нью-Йорке «Айлендерс» справятся с «Бостоном»?
  • «Айлендерс» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:10
    •  1.74
  • Прогноз на матч Франция — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.14
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гаити — Никарагуа
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.45
  • Экспресс дня 9 июня
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Португалия — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • 11/06/2021 в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие