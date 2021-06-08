КХЛ объявила символическую сборную сезона-2020/21

Лучшим игрокам сезона в КХЛ вручается «Золотой шлем» — его получают хоккеисты, которые вошли в символическую сборную сезона.
По итогам нынешнего чемпионата обладателями «Золотого шлема» стали:
Вратарь: Эдвард Паскуале («Локомотив»).
Защитники: Оливер Каски («Авангард»), Мэт Робинсон (ЦСКА).
Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» Москва), Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), Констанин Окулов (ЦСКА).
Лучшая тройка сезона? Финское звено @hcsalavat Гранлунд–Маннинен–Хартикайнен, конечно!#KHLAwards pic.twitter.com/GfFXzIM14M— КХЛ (@khl) June 8, 2021
Континентальная хоккейная лига также выбрала лучшую тройку по итогам сезона-2020/21.
Приз получили финские игроки «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен. На троих они забросили за сезон 63 шайбы.
Самым полезным игроком сезона стал американский нападающий «Йокерита» Брайан О'Нилл, завершивший регулярку с показателем полезности +30!#KHLAwards pic.twitter.com/eTQgwpeAqR— КХЛ (@khl) June 8, 2021
Приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева (лучшему играющему ветерану-наставнику) получил капитан «Автомобилиста» Павел Дацюк.
42-летний форвард стал третьим бомбардиром команды (35 очков в 51 игре). В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.