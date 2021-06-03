«Баффало» будет выбирать первым на драфте НХЛ 2021 года

Победителем лотереи стал «Баффало», который занял последнее место по итогам регулярного чемпионата-2020/21.
В жеребьевке приняли участие 15 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли, и новый клуб «Сиэтл Кракен», который начнет играть в лиге со следующего сезона.
Результаты драфт-лотереи выглядят следующим образом:
1. «Баффало Сэйбрз»
2. «Сиэтл Кракен»
3. «Анахайм Дакс»
4. «Нью-Джерси Дэвилз»
5. «Коламбус Блю Джекетс»
6. «Детройт Ред Уингз»
7. «Сан-Хосе Шаркс»
8. «Лос-Анджелес Кингз»
9. «Ванкувер Кэнакс»
10. «Оттава Сенаторз»
11. «Чикаго Блэкхоукс»
12. «Калгари Флэймз»
13. «Филадельфия Флайерз»
14. «Даллас Старз»
15. «Нью-Йорк Рейнджерс»
For the second time in four years, the @BuffaloSabres will hold the No. 1 pick in the #NHLDraft. pic.twitter.com/6HKWUwNjiC— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 2, 2021
Остальные порядковые номера будут определены по итогам плей-офф НХЛ.