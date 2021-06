«Баффало» будет выбирать первым на драфте НХЛ 2021 года

В ночь на 3 июня в США прошла драфт-лотерея НХЛ-2021.

Победителем лотереи стал «Баффало», который занял последнее место по итогам регулярного чемпионата-2020/21.

В жеребьевке приняли участие 15 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли, и новый клуб «Сиэтл Кракен», который начнет играть в лиге со следующего сезона.

Результаты драфт-лотереи выглядят следующим образом:

1. «Баффало Сэйбрз»

2. «Сиэтл Кракен»

3. «Анахайм Дакс»

4. «Нью-Джерси Дэвилз»

5. «Коламбус Блю Джекетс»

6. «Детройт Ред Уингз»

7. «Сан-Хосе Шаркс»

8. «Лос-Анджелес Кингз»

9. «Ванкувер Кэнакс»

10. «Оттава Сенаторз»

11. «Чикаго Блэкхоукс»

12. «Калгари Флэймз»

13. «Филадельфия Флайерз»

14. «Даллас Старз»

15. «Нью-Йорк Рейнджерс»

For the second time in four years, the @BuffaloSabres will hold the No. 1 pick in the #NHLDraft. pic.twitter.com/6HKWUwNjiC