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    «Баффало» будет выбирать первым на драфте НХЛ 2021 года

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    В ночь на 3 июня в США прошла драфт-лотерея НХЛ-2021.

    «Баффало»
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    «Баффало»

    Победителем лотереи стал «Баффало», который занял последнее место по итогам регулярного чемпионата-2020/21.

    В жеребьевке приняли участие 15 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли, и новый клуб «Сиэтл Кракен», который начнет играть в лиге со следующего сезона.

    Результаты драфт-лотереи выглядят следующим образом:

    1. «Баффало Сэйбрз»
    2. «Сиэтл Кракен»
    3. «Анахайм Дакс»
    4. «Нью-Джерси Дэвилз»
    5. «Коламбус Блю Джекетс»
    6. «Детройт Ред Уингз»
    7. «Сан-Хосе Шаркс»
    8. «Лос-Анджелес Кингз»
    9. «Ванкувер Кэнакс»
    10. «Оттава Сенаторз»
    11. «Чикаго Блэкхоукс»
    12. «Калгари Флэймз»
    13. «Филадельфия Флайерз»
    14. «Даллас Старз»
    15. «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Остальные порядковые номера будут определены по итогам плей-офф НХЛ.

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