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    Дубль Толчинского помог сборной России обыграть Швейцарию на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Швейцарии
    Cборная России победила команду Швейцарии (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

    Россия — Швейцария
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    Россия — Швейцария

    В составе российской команды дубль оформил Сергей Толчинский, еще по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов.

    За Швейцарию отличился Нико Хишир.

    Чемпионат мира. Группа A
    Швейцария — Россия — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
    Голы: Бурдасов — 4 (бол., Галимов), 35:01 — 0:1. Хишир — 1 (Амбюль), 48:12 — 1:1. Карнаухов — 2 (Толчинский, Барабанов), 50:26 — 1:2. Толчинский — 2 (Слепышев, Проворов), 52:38 — 1:3. Толчинский — 3 (п.в., Барабанов, Карнаухов), 59:58 — 1:4Вратари: Берра (57:43 — 59:58) — СамоновБроски: 23 (9+8+6) — 26 (8+12+6)Штраф: 2 — 4

    Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. Швейцария с девятью очками находится на третьем месте.

    Следующий матч группового этапа сборная России проведет против команды Швеции 31 мая.

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