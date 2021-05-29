Дубль Толчинского помог сборной России обыграть Швейцарию на ЧМ-2021

победила(4:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе российской команды дубль оформил Сергей Толчинский, еще по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов.

За Швейцарию отличился Нико Хишир.

Чемпионат мира. Группа A Швейцария — Россия — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Голы: Бурдасов — 4 (бол., Галимов), 35:01 — 0:1. Хишир — 1 (Амбюль), 48:12 — 1:1. Карнаухов — 2 (Толчинский, Барабанов), 50:26 — 1:2. Толчинский — 2 (Слепышев, Проворов), 52:38 — 1:3. Толчинский — 3 (п.в., Барабанов, Карнаухов), 59:58 — 1:4Вратари: Берра (57:43 — 59:58) — СамоновБроски: 23 (9+8+6) — 26 (8+12+6)Штраф: 2 — 4

Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. Швейцария с девятью очками находится на третьем месте.

Следующий матч группового этапа сборная России проведет против команды Швеции 31 мая.