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    Яруллин: Решение покинуть «Ак Барс» было очень тяжелым

    Хоккей Ак Барс КХЛ Трактор Прогнозы на КХЛ
    Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин, перешедший в «Трактор», попрощался с казанским клубом и его болельщиками.

    Альберт Яруллин
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    Альберт Яруллин

    «Никогда бы не подумал, что мне придется писать эти слова вам, всем моим дорогим людям. К сожалению, обстоятельства сложились так, что я покидаю родной "Ак Барс".

    Я благодарен Всевышнему, что мне посчастливилось быть частью этой легендарной команды, которая воспитала меня, с которой нас связывает очень много.

    Для меня было честью выступать за "Ак Барс", носить герб моей Республики на груди и защищать цвета любимой команды.

    Это решение было очень, очень тяжелым. Я покидаю клуб с большим уважением и благодарностью абсолютно ко всем членам системы "Ак Барс", к персоналу, руководителям, тренерам, игрокам и, конечно же, к болельщикам.

    Вы большая поддержка и вдохновение для нас, хоккеистов. Спасибо вам за каждую игру, за каждый плакат и доброе слово. Я все это видел и очень ценю.

    Я не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Буду очень скучать по каждому. Всем мира и добра», — написал Яруллин в своем инстаграмме.

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