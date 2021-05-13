Яруллин: Решение покинуть «Ак Барс» было очень тяжелым

Защитник «Ак Барса», перешедший в, попрощался с казанским клубом и его болельщиками.

«Никогда бы не подумал, что мне придется писать эти слова вам, всем моим дорогим людям. К сожалению, обстоятельства сложились так, что я покидаю родной "Ак Барс".

Я благодарен Всевышнему, что мне посчастливилось быть частью этой легендарной команды, которая воспитала меня, с которой нас связывает очень много.

Для меня было честью выступать за "Ак Барс", носить герб моей Республики на груди и защищать цвета любимой команды.

Это решение было очень, очень тяжелым. Я покидаю клуб с большим уважением и благодарностью абсолютно ко всем членам системы "Ак Барс", к персоналу, руководителям, тренерам, игрокам и, конечно же, к болельщикам.

Вы большая поддержка и вдохновение для нас, хоккеистов. Спасибо вам за каждую игру, за каждый плакат и доброе слово. Я все это видел и очень ценю.

Я не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Буду очень скучать по каждому. Всем мира и добра», — написал Яруллин в своем инстаграмме.