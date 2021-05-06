Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021

Сборнаяодержала победу над командойв полуфинале юниорского чемпионата мира, который проходит в США.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 6:5 (2:2, 2:0, 2:3).

По две шайбы в ворота финнов забросили Никита Чибриков и Иван Мирошниченко. Кроме того, в составе сборной России отличились Матвей Мичков и Даниил Лазутин.

В финале сборная России сыграет против Канады, которая в полуфинале разгромила команду Швеции (8:1). Матч состоится 7 мая, начало — в 04:00 мск.

Ранее россияне трижды выигрывали решающий матч на ЮЧМ — в 2001, 2004 и 2007 годах.

Итоговой статистики в ваши ленты pic.twitter.com/cVNurSgDbF — Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021