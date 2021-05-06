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    Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал ЮЧМ-2021

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2019 Сборная России Сборная Финляндии
    Сборная России одержала победу над командой Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира, который проходит в США.

    Ранее россияне трижды выигрывали ЮЧМ — в 2001, 2004 и 2007 годах
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    Ранее россияне трижды выигрывали ЮЧМ — в 2001, 2004 и 2007 годах

    Встреча завершилась победой россиян со счетом 6:5 (2:2, 2:0, 2:3).

    По две шайбы в ворота финнов забросили Никита Чибриков и Иван Мирошниченко. Кроме того, в составе сборной России отличились Матвей Мичков и Даниил Лазутин.

    В финале сборная России сыграет против Канады, которая в полуфинале разгромила команду Швеции (8:1). Матч состоится 7 мая, начало — в 04:00 мск.

    Ранее россияне трижды выигрывали решающий матч на ЮЧМ — в 2001, 2004 и 2007 годах.

    Финляндия — Россия. Обзор

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